اضطرت طائرة ركاب متجهة من المملكة المتحدة إلى مصر إلى الهبوط اضطرارياً في مطار هيراكليون بجزيرة كريت اليونانية، بعد أن تسببت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 38 عاماً في فوضى على متن الطائرة، في حادثة أثارت استياء الركاب وطاقم الطائرة على حد سواء.

وكانت المرأة، التي تسافر برفقة زوجها وطفلها الصغير، في حالة «سكر شديد»، ما دفعها إلى تجاهل تعليمات الطاقم وتبني سلوك عدواني وصف بأنه «خارج عن السيطرة» من قبل ركاب آخرين.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بدأت المشكلة عندما رفضت المرأة الامتثال لتعليمات طاقم الطائرة، ما استدعى تدخل القبطان الذي قرر تحويل مسار الرحلة لأسباب أمنية، وعند هبوط الطائرة في كريت، كانت الشرطة المحلية في انتظار المرأة، حيث تم القبض عليها فور فتح أبواب الطائرة.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث أصبحت حالات الركاب المخمورين الذين يتسببون في اضطرابات على متن الطائرات شائعة بشكل متزايد، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أُجبرت رحلة تابعة لشركة «رايان إير» من لندن إلى أليكانتي على الهبوط في تولوز بفرنسا بعد أن حاول راكب بريطاني يُدعى دانيال آشلي-لوز فتح مخرج طوارئ خلال حفل توديع عزوبية.

خسائر مالية كبيرة تصل إلى آلاف الجنيهات الإسترلينية

وتحذر شركات الطيران من أن مثل هذه الحوادث لا تعرض سلامة الركاب والطاقم للخطر فحسب، بل تتسبب أيضاً في خسائر مالية كبيرة تصل إلى آلاف الجنيهات الإسترلينية نتيجة تحويل مسار الرحلات أو تأخيرها، وتدعو الشركات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الركاب المشاغبين لضمان سلامة الرحلات الجوية.

وتُعد حوادث الركاب المخمورين على متن الطائرات مشكلة متفاقمة في صناعة الطيران. ووفقاً لتقارير الاتحاد الدولي للنقل الجوي، شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً في عدد الحوادث المرتبطة بسلوك الركاب غير المنضبط، بما في ذلك الاعتداءات اللفظية والجسدية على أطقم الطائرات. في عام 2022، سجلت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران أكثر من 1000 حادثة تتعلق بسلوك الركاب في أوروبا وحدها.