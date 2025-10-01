هل تستطيع اليابان إجبار الجميع على ترك هواتفهم؟

فرضت مدينة تويوأكي في اليابان قانونًا جديدًا يحدد استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية بساعتين يوميًا خارج ساعات العمل والمدرسة.
الهدف من القانون
العمدة ماسافومي كوكي لاحظ ارتفاع نسبة الغياب عن المدارس وإدمان الشباب على الشاشات، فقرر الحد من الوقت المهدور أمام الأجهزة الرقمية.
غياب العقوبات
وعلى الرغم من أن القانون رمزي ولا يتضمن مراقبة أو عقوبات، لكنه يعتمد على الضغوط الاجتماعية اليابانية لتشجيع السكان على تقليل استخدام الهواتف.
ردود فعل السكان
وقال كثير من طلاب المدارس الثانوية إنهم يستخدمون هواتفهم لأكثر من الساعتين المسموح بهما، معبرين عن شكوكهم في تطبيق القانون.
التحديات المستقبلية
هل ستنجح تويوأكي في تغيير سلوك سكانها نحو حياة أكثر توازنًا، بين العالم الرقمي والحياة الأسرية؟