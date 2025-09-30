ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ثلاثة رجال يُشتبه في أنهم قادوا غواصة مخدرات تحمل أكثر من 3.6 طن من الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى منطقة غاليسيا شمال غرب إسبانيا.

خدعة في طريق سانتياغو

وأثارت ملابسهم المبللة وادعاؤهم بأنهم حجاج يسيرون في طريق كامينو دي سانتياغو شكوك السائق وسائق سيارة أجرة، مما أدى إلى اعتقالهم.

بدأت التحقيقات في أغسطس بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، بعد رصد عصابة يُزعم أنها تتخفى كشركة لبيع وإصلاح المعدات البحرية في بلدة أوتيس بغاليسيا.

عصابة متعددة الجنسيات

في 13 سبتمبر الجاري، رصدت الشرطة قوارب عالية السرعة تابعة للعصابة تغادر ميناء أو فريكسو، فتم نشر فرق لاعتراضها عند عودتها محملة بالمخدرات من الغواصة شبه الغاطسة.

وعند عودة القوارب وبدء العصابة نقل بالات الكوكايين إلى مقطورتين، تدخلت الشرطة وصادرت طنًا من المخدرات بعد انقلاب إحدى المقطورات خلال مطاردة عالية السرعة، وتم العثور على الباقي مخبأ تحت قماش على شاطئ قريب في اليوم التالي.

الطاقم المزعوم للغواصة، وهم كولومبي وإكوادوريان، حاولوا الهروب بسيارة أجرة بملابس مبللة، مدعين أنهم حجاج، لكن سائق التاكسي لاحظ مظهرهم المشبوه، وألقي القبض عليهم بعد العثور على بدلة غوص في حقيبة أحدهم، ويُعتقد أن الغواصة تحطمت أو أُغرقت على بعد أميال من ساحل غاليسيا.

أطنان مخدرات و14 مهرباً

وإلى جانب مصادرة 3.65 طن من الكوكايين، ألقت الشرطة القبض على 14 شخصًا بتهم تهريب المخدرات والانتماء إلى منظمة إجرامية، وصادرت 54 ألف يورو، وقاربين، وخمس سيارات، ومقطورة.

وتُبرز هذه العملية الجهود المتواصلة لمكافحة تهريب المخدرات عبر غواصات المخدرات، التي أصبحت وسيلة متزايدة الاستخدام لنقل المخدرات عبر المحيطات.