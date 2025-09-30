كارثة غير متوقعة تغرق إيبيزا.. وتُربك السياح

شهد مطار إيبيزا الدولي صباح اليوم (الثلاثاء) اضطرابًا كبيرًا، حيث تم تحويل جميع الرحلات الجوية التي كان من المقرر أن تهبط في الجزيرة إلى مطارات بديلة، بسبب الفيضانات الغزيرة التي اجتاحت المنطقة بشكل مفاجئ.

واين لينيكر عالق

كان من بين المتضررين رجل الأعمال الشهير واين لينيكر، الذي وثّق لحظات المعاناة التي عاشها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن تقطعت به السبل وسط الكارثة.

نوادٍ تحت الماء

أظهرت مقاطع فيديو منتشرة على الإنترنت غضب السيّاح الذين قصدوا إيبيزا في هذا الوقت تحديدًا للابتعاد عن الزحام، ليُفاجأوا بأن نوادي الشاطئ الراقية أصبحت مغمورة بالكامل تحت مياه الفيضانات، ما أدّى إلى إغلاق العديد منها.

انهيار كامل

ذكرت وسائل إعلام محلية أن مدينة إيبيزا، وتحديدًا منطقة سانتا إيولاريا، شهدت «انهيارًا كاملًا»، حيث لم يعد بالإمكان التفريق بين الطريق والممشى والبحر، ما أدى إلى حوادث مرورية خطيرة، بينها سيارات كادت تسقط في البحر نتيجة انعدام الرؤية وتشوّش المعالم.

استمرار الفوضى

وحذّرت الصحف المحلية من أن الوضع قد يستمر لساعات أو حتى أيام، داعية السكان والزوار إلى توخي الحذر والبقاء في أماكن آمنة، في حين تعمل السلطات على استعادة السيطرة على الوضع.