تمساح ضخم يتجوّل قرب مطعم أمريكي.. ويثير الذعر

محاولة خطيرة للسيطرة

إنقاذ التمساح ونقله

تحذيرات السلطات

في مشهد مثير وغير معتاد، ظهر تمساح ضخم بطول 4 أمتار بالقرب من أحد فروع مطعم ماكدونالدز في مدينة ماسون بولاية جورجيا الأمريكية، ما دفع المارة إلى الشعور بالقلق والتوتر.شهدت الأيام التالية محاولات جريئة من بعض الفضوليين الذين حاولوا السيطرة على التمساح باستخدام شريط لاصق لإغلاق فمه، وهو تصرف وصفته الشرطة بأنه خطير للغاية ويعرض حياة الأشخاص للخطر.وتمكن فريق الإنقاذ من تثبيت فكي التمساح باستخدام قطعة قماش وأربطة متينة، قبل نقله إلى بركة آمنة في مقاطعة لورينز، بعد لحظات مثيرة.وحذّرت الشرطة السكان من الاقتراب أو مضايقة الحيوانات البرية، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى عواقب خطيرة. كما شدّدت وزارة الموارد الطبيعية في جورجيا على أن إطعام أو مضايقة التماسيح تُعد مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون.