ساعة بلا هاتف.. هل ينجو طلاب الجامعات؟

في مشهد بات مألوفًا، يتنقل طلاب الجامعات وهم يحدقون في هواتفهم، حتى أثناء المشي مع الأصدقاء أو انتظار بدء المحاضرات. فالوجوه أصبحت منكفئة على الشاشات، والمحادثات الحية أضحت نادرة، مما دفع الصحافة الأمريكية لوصف الحرم الجامعي بأنه «غابة من الزومبي الرقميين».

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز قصة شون كيلينغسوورث خريج الجامعة الذي شعر في عامه الثاني أن شيئًا ما ليس على ما يرام. لقد كان يتوق إلى تواصل بشري حقيقي، خالٍ من الوسائط والشاشات، فقرر إطلاق مبادرة بسيطة لكن ثورية، وتتمثل في: «لقاءات أسبوعية بلا هواتف».ما بدأ كمحاولة فردية تطوّر إلى حركة باسم، حيث يجتمع الطلاب لساعات محددة دون أي أجهزة رقمية. وانتشرت الفكرة بسرعة، لتشمل الآن 6 جامعات في 4 ولايات أمريكية، بل وخرجت من أسوار الجامعات إلى فعاليات عامة في نيويورك وأورلاندو وتامبا.وحول هذه المبادرة، تقول رئيسة برنامجبجامعة سنترال فلوريدا ميا شافنر: «المحادثات التي أخوضها هنا لا أجدها في أي مكان آخر».

ويُطلب من المشاركين في الجلسات تسليم هواتفهم عند الدخول، في مساحة آمنة تتيح الحديث والانفتاح بدون انقطاع.

ويأتي التحول نحو هذه الفكرة وسط تنامٍ في التحذيرات من تأثير الهواتف ووسائل التواصل على الصحة النفسية. فقد ربطت دراسات متزايدة استخدامها المفرط بارتفاع معدلات القلق، والاكتئاب، والعزلة الاجتماعية بين الشباب.ومن كتب مثل «الجيل القلق» إلى حملات مثل «انتظر حتى الصف الثامن»، يبدو أن هناك تحركًا ثقافيًا جديدًا ضد الإدمان الرقمي. حتى أن بعض الولايات الأمريكية بدأت بفرض حظر استخدام الهواتف في المدارس الحكومية.وفي ظل هذا الزخم، تفتحالباب أمام سؤال جريء: هل يمكننا فعلاً أن نستعيد السيطرة على وقتنا واتصالنا الحقيقي؟

ويبدو أن الجواب بدأ يتشكل من داخل الحرم الجامعي.