5 فواكه أرخص من المانجو.. وتحارب السكري!

رغم سمعتها كفاكهة غنية بالسكر، كشفت دراسة أمريكية حديثة أن تناول المانجو يومياً قد يُحسن من ضبط مستويات السكر في الدم ويُقلل دهون الجسم، مقارنة بوجبات خفيفة تحتوي على سكر أقل، وفقا لدراسة أجرتها جامعة هارفرد ونشرتها صحيفة ديلي ميل.

لكن المفاجأة الأكبر أن هناك 5 فواكه متوفرة في السوبر ماركت، أرخص ثمناً من المانجو، وتفوقها في الفوائد الصحية.

1. التفاح

التفاح غني بالفلافونويدات والألياف الذائبة التي تُبطئ امتصاص السكر، وتحسن من حساسية الإنسولين. تناوله كاملاً دون تقشير، ويفضل أن يكون نيئاً للحفاظ على فيتامين C.

وتناوله مع البروتين أو الدهون الصحية مثل الجبن أو زبدة المكسرات يبطئ الهضم ويوازن الطاقة.

2. التوت الأزرق

يحتوي على الأنثوسيانين، مضادات أكسدة قوية تساعد على ارتخاء الأوعية وتحسين استخدام الجسم للجلوكوز.

ويفضل تناوله طازجاً أو مجمداً دون طبخ، ودمجه مع الزبادي أو الشوفان للحصول على جرعة مزدوجة من الفائدة.

3. الكمثرى

الكمثرى تشبه التفاح من حيث الفائدة، وتُعد مصدراً ممتازاً للألياف والمركبات النباتية التي تقلل خطر السكري من النوع 2.

ويمكن تناولها غير مقشرة، أو دمجها مع الجبن أو الجوز للحصول على دهون صحية وألياف مشبعة.

4. الرمان

بذور الرمان وعصيره يحتويان على الإيلاجيتانين، التي تقلل من ارتفاع السكر بعد تناول الأطعمة النشوية.

كما أن رشّ البذور على السلطات أو الحبوب، أو تناول كمية صغيرة من العصير مع الطعام -وليس وحده- يحقق الاستفادة.

5. التوت الأحمر

التوت الأحمر يحتوي على ألياف أكثر وسكر طبيعي أقل من معظم الفواكه. كما يحتوي على الأنثوسيانين الذي يحسن استجابة الجسم للإنسولين.

ويمكن تناوله مجمداً أو طازجاً مع الشيا أو الشوفان لتحسين صحة الجهاز الهضمي والشعور بالشبع.

تركيبة غنية بالألياف

لا حاجة للأطعمة الفاخرة باهظة الثمن، هذه الفواكه اليومية، المتوفرة في كل سوبر ماركت، تقدم لك تركيبة طبيعية من الألياف، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات، ما يجعلها حليفة مثالية للوقاية من السكري وتعزيز الصحة العامة.