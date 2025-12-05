شهد مطار غواروليوس الدولي في ساو باولو البرازيلية، مساء أمس (الخميس) حالة استنفار كبيرة بعد اندلاع حريق مفاجئ في إحدى معدات مناولة الأمتعة أثناء صعود ركاب طائرة إيرباص A320، ما استدعى إجلاءهم فوراً قبل إقلاع الرحلة المتجهة إلى مدينة بورتو أليغري.

ووفقاً لموقع "دوبوفو" البرازيلي، اشتعلت النيران في مركبة نقل الأمتعة أثناء تحميلها للطائرة، ولاحظ فريق الأمن تصاعد الدخان بسرعة، ليتم تفعيل بروتوكولات الطوارئ في دقائق معدودة.

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل تصاعد الدخان والنيران تحت الطائرة، بينما حاول موظفو المطار السيطرة على الحريق باستخدام مطافئ يدوية، فيما تم إجلاء الركاب عبر الجسر الإلكتروني والمزالق الهوائية بمساعدة طاقم الطائرة وفرق الأمن المدربة.

وفي بيان رسمي، أكدت شركة الطيران أن الحريق كان محدوداً ومصدره معدات أرضية لشركة خارجية مسؤولة عن تحميل الأمتعة، مشددة على خروج جميع الركاب بسلام دون تسجيل إصابات.

ورغم السيطرة على الحريق، أظهر بعض الركاب أنهم عاشوا لحظات من الفوضى والقلق، فيما وثّقت الكاميرات رجال الإطفاء وهم يبعدون المركبة المحترقة عن الطائرة، وظهرت آثار السخام على الجزء السفلي من جسم الطائرة.