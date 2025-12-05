أثار الأمير هاري موجة جدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في فقرة كوميدية ضمن برنامج «ذا ليت شو» مع الإعلامي ستيفن كولبير. وقد جسّد هاري نسخة خيالية من نفسه تخوض تجربة أداء للحصول على دور «أمير عيد الميلاد» في فيلم احتفالي، مستغلاً الفرصة لإطلاق سلسلة من النكات السياسية الساخرة، أبرزها تعليقه على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

واستعرض هاري بروح الدعابة التسوية القانونية بين شبكة CBS وترمب بعد دعوى قضائية اتهم فيها الرئيس الأمريكي الشبكة بالتحيّز لنائبته الديمقراطية كامالا هاريس. وأضاف قائلاً: «سأفعل أي شيء للحصول على الدور.. سأصوّر شريط تجربة أداء، وأسافر بنفسي لمقابلة، وسأُسوّي دعوى قضائية لا أساس لها مع البيت الأبيض»، ليقاطعه كولبير مازحاً: «مهلًا، لم أفعل أياً من هذه الأشياء»، فأجاب هاري: «ولذلك أُلغي برنامجك»، في إشارة إلى إيقاف CBS للبرنامج في مايو 2025 لأسباب مالية.

وشارك في الحلقة الممثل الأمريكي المرشح للأوسكار مايكل شانون والممثلة المغنية الأيرلندية جيسي باكلي، فيما يُعد هذا الظهور الثاني للأمير هاري في البرنامج منذ مقابلته الطويلة عام 2023 للترويج لكتابه «سبير».

وقد أثارت تعليقاته على ترمب ردود فعل متباينة في الإعلام الأمريكي والبريطاني، بين من اعتبرها جريئة ومباشرة، ومن رأى أنها قد تؤجج التوتر بين الأمير البريطاني والرئيس الأمريكي المعروف بردوده الساخرة على الانتقادات.

ويبدو أن الأمير هاري لا يزال يجذب الأنظار أينما حلّ، مستفيداً من قدرته على المزج بين المواقف السياسية والفكاهة الخفيفة، ما يجعل حضوره محورياً في النقاشات العامة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.