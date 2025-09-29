أخطر اعتراف في تاريخ التلفزيون !

في مشهد لا يُصدق، اعترف رجل أمريكي يُدعى لورينز كراوس بقتل والديه قبل ثماني سنوات، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة على قناة محلية في ولاية نيويورك.

وجاء اعترافه الصادم بعد أن اكتشفت الشرطة جثتين مدفونتين في فناء منزله الخلفي، في إطار تحقيق في احتيال على الضمان الاجتماعي.

اعترف بهدوء أمام الكاميرا

WRGB CBS

ظهر كراوس (يرتدي قميصًا رماديًا ونظارات رفيعة) في استوديو قناةبمدينة ألباني، وجلس على كرسي بملامح باردة وهو يجيب عن أسئلة المذيع.

وعندما سأله الصحفي:

«هل كان والداك يعلمان بما يحدث لهما عندما ماتا؟»

أجاب كراوس ببساطة:

«نعم، بالتأكيد.. لم يفعلها أحد غيري».

الشرطة كانت بانتظاره

التهمة: جريمة مزدوجة

بعد انتهاء المقابلة التي استمرت نحو 20 دقيقة، كانت الشرطة بانتظاره خارج الاستوديو، حيث تم اعتقاله فور خروجه، حسبما أكدت القناة التي بثت المقابلة لاحقًا في نشرتها المسائية.وُجهت إلى كراوس تهمتان بالقتل من الدرجة الثانية، وتهمتان بإخفاء جثتين، في جريمة تعود إلى الفترة ما بين يوليو وسبتمبر 2017.

وتشير التحقيقات إلى أنه خنق والديه فرانز وتيريزيا كراوس ودفنهما في باحة منزلهما الواقع في حي وايتهول بمدينة ألباني.

طلب قانوني غريب

وخلال مثوله الأول أمام المحكمة يوم الجمعة، طلب كراوس أن تتم محاكمته «وفقًا للقانون الألماني»، في إشارة غريبة لم يتم التعليق عليها بعد من الجهات الرسمية.