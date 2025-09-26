كشفت دراسة دولية أعدتها كلية (كينغز كوليدج لندن) وهيئة الخدمات الصحية الوطنية في جنوب لندن ومودسلي، أن فرط القيء الحملي؛ وهو الشكل الشديد من الغثيان والقيء أثناء الحمل، يزيد بشكل ملحوظ من خطر إصابة النساء بمشاكل الصحة العقلية بعد الولادة. واستندت الدراسة إلى تحليل بيانات 476,857 امرأة حاملاً من 18 بلداً، وخلصت إلى أن 3.6% من الحوامل يعانين من هذه الحالة. وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي تعرضن لفرط القيء الحملي أكثر عرضة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة بمقدار 2.7 مرة مقارنة بغيرهن، إضافة إلى ارتفاع احتمالات الإصابة باضطرابات ما بعد الصدمة وذهان ما بعد الولادة. وأوصى الباحثون بضرورة تقديم دعم نفسي مبكر للحوامل اللواتي يعانين من هذه الحالة، وتوفير برامج متابعة بعد الولادة لتقليل المضاعفات النفسية وتحسين جودة حياة الأم.