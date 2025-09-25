القبض على أحد أقوى رجال أعمال هايتي بميامي

أعلنت سلطات الهجرة الأمريكية اعتقال رجل الأعمال البارز ديميتري فوروبي، أحد أقوى وأثرى الشخصيات في هايتي، ليصبح أحدث اسم من النخبة الهايتية التي يتم توقيفها على الأراضي الأمريكية.

تفاصيل الاحتجاز

وفقاً لصحيفة واشنطن بوست، تم احتجاز فوروبي يوم الثلاثاء من قبل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، ويقبع حالياً في مركز Krome North Service Processing بمدينة ميامي. ولم تُعلن السلطات بعد تفاصيل التهم الموجهة إليه أو أسباب اعتقاله.

خلفية هايتي المضطربة

وتأتي هذه الخطوة في ظل أوضاع سياسية واقتصادية متوترة تشهدها هايتي منذ سنوات، حيث تعصف الأزمات المتتالية بالبلاد، ما جعل شخصيات نافذة من رجال الأعمال والسياسة في دائرة الاتهامات والملاحقات القضائية داخل الولايات المتحدة.