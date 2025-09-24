«ناسا» تطلق 3 أقمار لفك أسرار الشمس

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» ثلاث مركبات فضائية من مركز كينيدي بولاية فلوريدا، في مهمة غير مسبوقة تهدف إلى دراسة الشمس وتأثيرها المباشر على كوكب الأرض.

رصد العواصف

أحد الأقمار، الممول من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، سيعمل كمحطة للطقس الفضائي، لتقديم إنذارات مبكرة بشأن العواصف الشمسية التي قد تزين السماء بالشفق القطبي لكنها أيضاً تهدد شبكات الكهرباء والاتصالات.

مهمات متنوعة

وستعمل المركبات الثلاث على رسم خرائط للمجال الشمسي المحيط بنا، ورصد الطبقات العليا من الغلاف الجوي للأرض، إضافة إلى دراسة الظواهر المرتبطة بالإشعاعات الشمسية وتسارع الجسيمات في الفضاء.

أهمية علمية

وتعزز هذه المشاريع قدرة العلماء على التنبؤ بالتقلبات الشمسية وحماية البنية التحتية التكنولوجية على الأرض، إلى جانب تعميق فهمنا للعلاقة بين الشمس وكوكبنا.