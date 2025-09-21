الخضراوات الورقية تبطئ نمو الأورام

أظهرت دراسة طبية جديدة أنَّ مادة (زياكسانثين) الموجودة في الخضراوات الورقية والذرة، قد تلعب دوراً مفصلياً في إبطاء نمو الأورام السرطانية، بما يتجاوز فائدتها التقليدية في حماية البصر. فقد أثبتت التجارب أن تناول (الزياكسانثين) عن طريق الفم عزز قدرة الخلايا التائية على قتل الخلايا السرطانية، فيما أدى دمجه مع العلاج المناعي إلى زيادة فعالية هذا العلاج بشكل ملحوظ. وأعرب الباحث الرئيسي في الدراسة وأستاذ الطب بجامعة شيكاغو الدكتور جينغ تشين، عن دهشته من اكتشاف وظيفة جديدة لهذه المادة البسيطة، موضحاً أنها تدعم المناعة المضادة للأورام وتكمل العلاجات المتقدمة. كما كشفت الاختبارات المخبرية أن (الزياكسانثين) حسّن قدرة الخلايا التائية البشرية على مهاجمة الأورام، وأن إقرانه بالعلاج المناعي أبطأ نمو الورم بدرجة أكبر مقارنةً باستخدام العلاج المناعي منفرداً. هذه النتائج تفتح آفاقاً لعلاجات مستقبلية تستند إلى مكونات غذائية طبيعية، ما يعزز الأمل في تحسين نتائج مرضى السرطان.