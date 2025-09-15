فيديو: 5 خطوات صباحية تمنحك بداية يوم مفعمة بالطاقة

مع بداية اليوم، يجد كثيرون أنفسهم في مواجهة مزاج متقلب أو شعور غير مبرر بالانزعاج. ويرى خبراء أن اضطراب النوم أحد أبرز الأسباب وراء هذه الحالة، إذ يؤدي إلى خلل في كيمياء الدماغ عند الاستيقاظ. ويشيرون إلى أن تكرار هذا الشعور بشكل يومي قد يكون مؤشراً أولياً على الإصابة بالاكتئاب، وهو ما يستدعي التوقف عنده وعدم إهماله.





خطوات عملية لتحسين اليوم

ولتحسين المزاج الصباحي، ينصح المتخصصون بالاعتماد على بعض الخطوات العملية، أبرزها التعرض للضوء الطبيعي الذي يساعد على تعزيز هرمون السعادة، وتجنب استخدام الهاتف فور الاستيقاظ لما يسببه من توتر مبكر. كما أن ممارسة تمارين التنفس والتمدد تساهم في تنشيط الدورة الدموية وتهيئة العقل والجسم ليوم أكثر نشاطاً وإيجابية.

دور الغذاء والأفكار الإيجابية

ولا يكتمل الصباح الصحي من دون وجبة إفطار متوازنة تمد الدماغ بالطاقة الإيجابية، إلى جانب برمجة الأفكار بجمل وتصورات إيجابية تعزز من استقرار المزاج. وفي حال استمرار سوء الحالة، يبقى الحل الأمثل في استشارة مختص نفسي لضمان التعامل مع الأمر بشكل مهني يحافظ على الصحة النفسية والجسدية.