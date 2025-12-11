تعادل المنتخب الوطني تحت 23 عاماً مع منتخب قطر بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الخميس)، ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً 2025. وشهدت المباراة حضور ومتابعة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.



وجاء هدف الأخضر عن طريق اللاعب ثامر الخيبري في الدقيقة 85 من مجريات المباراة.



ودخل المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو اللقاء بقائمة مكوّنة من: تركي بالجوش في حراسة المرمى، عواد دهل، محمد برناوي، عبدالرحمن العبيد، مشعل العلائلي، فرحة الشمراني، فيصل الصبياني، بسام هزازي، عبدالله معتوق، طلال حاجي، وثامر الخيبري.



وبهذا التعادل الإيجابي، تصدّر المنتخب الوطني تحت 23 عاماً مجموعته الأولى برصيد 7 نقاط، ليضمن تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج.