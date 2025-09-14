أمريكية تقاضي «Roblox» و«Discord» بعد انتحار ابنها

رفعت والدة المراهق الأمريكي إيثان دالاس (15 عاماً) دعوى قضائية أمام محكمة سان فرانسيسكو العليا ضد شركتي «روبلوكس» و«ديسكورد»، متهمة إياهما بالإهمال والتقصير في حماية الأطفال من مخاطر الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت. وجاءت الدعوى بعد أن أنهى ابنها حياته في أبريل 2024 إثر تعرضه لابتزاز جنسي عبر المنصتين.

ألعاب تحولت إلى كابوس

ابتزاز انتهى بمأساة

اتهامات بالإهمال

الشركات ترد

بحسب الدعوى، بدأ إيثان استخدام «Roblox» منذ التاسعة من عمره تحت إشراف والديه، لكن أحد البالغين تظاهر بأنه طفل وتمكن من استدراجه حين كان في الـ12. وأقنعه المعتدي بتعطيل الرقابة الأبوية ونقله لاحقاً إلى محادثات خاصة عبر تطبيق «Discord».وتشير تفاصيل الشكوى إلى أن المحادثات تطورت تدريجياً إلى محتوى ذي طابع جنسي، قبل أن يطالب المعتدي بصور ومقاطع صريحة مهدداً بنشرها. واستسلم الضحية للتهديدات تحت الخوف، مما أدى إلى صدمة نفسية عميقة دفعته للانتحار في سن مبكرة.وحمّلت الدعوى القضائية «Roblox» و«Discord» مسؤولية «الوفاة غير المشروعة» وفشل حماية القُصّر، مشيرة إلى أن غياب أنظمة تحقق صارمة للهوية والأعمار جعل الأطفال فريسة سهلة للمعتدين.من جانبها، أكدت «Roblox» أنها توفر أكثر من 100 أداة حماية سنوياً، مع فرق مراقبة بشرية على مدار الساعة، إضافة إلى تعاونها مع مؤسسات لحماية الطفل.

أما «Discord» فأوضحت أن المنصة تشترط عمر 13 عاماً كحد أدنى، وتستخدم تقنيات متطورة لحذف المحتوى المسيء، مؤكدة التزامها بمحاربة الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت.

دعاوى مشابهة

تحذيرات متزايدة

بحسب شركة المحاماة Anapol Weiss، فإن هذه الدعوى هي التاسعة من نوعها ضد منصات ألعاب ودردشة متهمة بالتساهل مع الاستغلال الجنسي للأطفال. كما صنّف المركز الوطني لمكافحة الاستغلال الجنسي في تقرير عام 2024 «Roblox» و«Discord» ضمن كيانات «تسهّل وتستفيد» من المحتوى الجنسي غير المشروع.وتسلط القضية الضوء على تزايد حالات الاستغلال الجنسي للأطفال عبر منصات التواصل والألعاب الإلكترونية. وكشف تحقيق صحفي أمريكي عام 2023 وجود 35 جريمة خطف أو تحرش أو استدراج ارتُكبت عبر «Discord» وحدها خلال 6 سنوات.