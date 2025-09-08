لندن على صفيح ساخن.. إضراب مترو الأنفاق يربك الملايين لأيام

بدأ إضراب عمال مترو لندن، اليوم (الإثنين)، مما أدى إلى تعطيل رحلات الملايين من الركاب وتهديد الحياة اليومية في العاصمة البريطانية لبقية الأسبوع، في احتجاج على الأجور وظروف العمل.

تفاصيل الإضراب

حذرت هيئة النقل في لندن (Transport for London) من أن خدمات المترو ستكون «قليلة أو معدومة» من الإثنين حتى الخميس، بعد أن شهدت أمس (الأحد) أول أيام الإضراب المحدودة. ويستخدم نحو خمسة ملايين راكب المترو يومياً، الذي يضم 272 محطة و11 خطاً في أنحاء لندن وضواحيها.

مطالب النقابة

وأعلنت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل خطط الإضراب الشهر الماضي، مشيرة إلى الإرهاق الشديد و«نوبات العمل القاسية»، بالإضافة إلى مطالب رفع الأجور. وقالت النقابة: «جاءت الإضرابات بعد رفض الإدارة التعامل بجدية مع مطالبنا المتعلقة بالأجور وإدارة التعب والحد من ساعات العمل الأسبوعية، وعدم الالتزام بالاتفاقات السابقة مع الموظفين».

رد إدارة النقل

أكدت هيئة النقل في لندن أنها «تعمل بجد لحل النزاع» وعرضت زيادة 3.4% في الرواتب لجميع موظفي المترو، لكنها رفضت تخفيض ساعات العمل الأسبوعية، معتبرة ذلك غير عملي أو قابل للتطبيق، وفق تصريحات المديرة التنفيذية لهيئة النقل كلير مان.

تأثير الإضراب على التنقلات

بينما تواصل خطوط أخرى مثل Elizabeth Line وLondon Overground العمل، حذرت هيئة النقل من أن الخدمات قد تعمل بشكل مختلف، وشجعت السكان على المشي أو ركوب الدراجات، نظراً لازدحام الطرق ووسائل النقل الأخرى مثل الحافلات. كما أُعلن أن Docklands Light Railway ستغلق أبوابها الثلاثاء والخميس.

ومن المتوقع أن يعود المترو للعمل الكامل يوم الجمعة قبل الساعة 8 صباحاً، مع عودة الخدمات الطبيعية في جميع الخطوط بحلول وقت متأخر من صباح اليوم نفسه.