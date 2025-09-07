فيديو: دراسة أسترالية تكشف كيف يسرق السكري طاقة القلب

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة سيدني الأسترالية ارتباطا مباشرا بين مرض السكري من النوع الثاني وفشل القلب، حيث أظهرت النتائج أن المرض لا يؤثر فقط على مستويات السكر في الدم، بل يتسبب أيضًا في تغييرات عميقة في بنية عضلة القلب ووظيفتها. هذا الاكتشاف يفسر السبب وراء ارتفاع معدلات الإصابة بفشل القلب بين مرضى السكري مقارنة بغيرهم.





تحليل العينات يكشف خلل القلب



واعتمد الباحثون على تحليل عينات من أنسجة قلوب مرضى خضعوا لعمليات زرع، ومقارنتها بعينات من متبرعين أصحاء. وتبين أن مرضى السكري يعانون من خلل في إنتاج الطاقة داخل خلايا القلب، إلى جانب تغيرات في البروتينات المسؤولة عن انقباض العضلات، وتصلب الأنسجة الضامة، ما يؤدي إلى ضعف قدرة القلب على ضخ الدم بشكل طبيعي، وتسريع وتيرة الإصابة بفشل القلب.

الميتوكوندريا.. محطة الطاقة التي يضربها السكري



كما أكدت الدراسة أن السكري يضعف وظائف «الميتوكوندريا»، وهي محطات الطاقة في الخلايا، ويقلل من قدرة القلب على استخدام مصادر الطاقة بكفاءة. ويرى العلماء أن هذه النتائج تمثل اختراقًا علميًا يفتح المجال لتطوير طرق تشخيصية وعلاجية جديدة، قد تُحدث فارقًا في حماية قلوب ملايين المرضى حول العالم من خطر الفشل القلبي.