انقطاع مفاجئ لخدمات «قوقل» و«يوتيوب» في تركيا

توقفت بعض خدمات «قوقل» بما في ذلك منصة يوتيوب، عن العمل في تركيا وبعض المناطق الأوروبية اليوم (الخميس)، وفقًا لما أعلنه نائب وزير الاتصالات التركي ومنظمة محلية تراقب الإنترنت.

وأفادت جمعية حرية التعبير التي ترصد القيود المحلية على الإنترنت بأن الانقطاع في خدمات شركة ألفابيت «قوقل» بدأ نحو الساعة 10 صباحًا بتوقيت تركيا (07:00 بتوقيت غرينتش).

وطالب المركز التركي للأمن السيبراني شركة قوقل بتقرير فني حول الأسباب، حسبما ذكر نائب الوزير عمر فاتح سايان عبر منصة «إكس».

وأظهرت خريطة نشرها سايان أن الانقطاع شمل تركيا وأجزاء واسعة من جنوب شرق أوروبا، بالإضافة إلى بعض المناطق في أوكرانيا وروسيا وغرب أوروبا.