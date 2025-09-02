وفاة أكثر من 1000 شخص في انهيار أرضي غرب السودان

قالت حركة جيش تحرير السودان، أمس (الاثنين)، إن أكثر من 1000 شخص قتلوا نتيجة انهيار أرضي ضرب قرية ترسين في منطقة جبال مرة غربي السودان، مشيرة إلى نجاة شخص واحد فقط.

وأضافت الحركة في بيان، أن «الكارثة وقعت الأحد، نتيجة انزلاقات أرضية واسعة سببتها الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأسبوع الأخير من أغسطس».

وأشارت الحركة إلى أن «المعلومات الأولية تفيد بوفاة جميع سكان القرية، ويٌقدّر عددهم بأكثر من ألف شخص»، لافتة إلى أنه لم ينج من بينهم إلا شخص واحد فقط.

وناشدت حركة تحرير السودان الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، التدخل لتقديم المساعدة وانتشال جثامين الضحايا.