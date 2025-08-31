دب يهاجم ممرضة أمريكية ويسحبها إلى الغابة

في حادثة مروّعة هزّت ولاية ألاسكا الأمريكية، تعرّضت آريان فابريزيو كولتون (36 عاماً) وهي ممرضة وأم لثلاثة أطفال، لهجوم عنيف من دب بني قرب منزلها في مدينة كيناي، بينما كانت تستعد لممارسة رياضة الركض.

وبحسب صحيفة ذا صن، باغت الدب الضحية وأمسك بها قبل أن يجرّها بالقوة إلى داخل الغابة المجاورة. وبعد نحو نصف ساعة، عثرت فرق الإنقاذ عليها وهي تنزف بغزارة إثر إصابات خطيرة في الرأس والوجه.

وقال أحد جيرانها إنه ظن في البداية أن الأصوات صادرة عن صراع دب مع كلب، لكنه اكتشف الحقيقة عندما وجدها ممددة على الأرض في حالة صدمة.

وجرى نقل كولتون بواسطة مروحية طبية إلى مستشفى في مدينة أنكوريغ، حيث خضعت لجراحات عاجلة، فيما أكدت عائلتها أنها لا تزال بحاجة إلى عمليات إضافية ورعاية طويلة الأمد.

ولمساندة الأسرة، أطلق الأصدقاء والأقارب حملة تبرعات عبر منصة GoFundMe جمعت حتى الآن أكثر من 58 ألف دولار من أصل 100 ألف مستهدف لتغطية تكاليف العلاج.

وأوضحت شرطة الحياة البرية أن الدب لا يزال طليقاً، وأشارت إلى أن الهجوم وقع على بعد 50 ياردة فقط من منزل الضحية، وحذّرت السكان من توخي الحذر مع ازدياد نشاط الدببة في المنطقة استعداداً لفصل الشتاء.