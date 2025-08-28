زهران ممداني.. من مغني الراب إلى المرشح الأوفر حظاً لقيادة نيويورك

يبرز زهران ممداني، المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك في انتخابات نوفمبر 2025، كشخصية تجمع بين خلفية ثقافية متنوعة وتجربة سياسية طموحة.

وُلد ممداني في كمبالا، أوغندا، لأبوين من أصول هندية، وهو نجل المخرجة السينمائية الهندية الشهيرة ميرا ناير والأكاديمي الأوغندي محمود ممداني، وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، فإن هذه الخلفية المتنوعة إلى جانب مسيرته السابقة كمغني راب تحت اسمي «يونغ كارداموم» و«مستر كارداموم»، جعلته رمزا ملهما في مدينة نيويورك متعددة الثقافات.

قبل دخوله عالم السياسة، كان ممداني، مغنيا لموسيقى الهيب هوب، وشارك في مهرجان «نييجي نييجي» الموسيقي في أوغندا عام 2016 مع صديقه حسين عبدالبار.

سجّل ممداني عدة أغانٍ، منها أغنية تتحدث عن خبز الشاباتي، مستعرضا هويته المزدوجة بكلمات مثل: «أحمل تاريخ الشاباتي، أصولي من الهند لكنني وُلدت في أوغندا، بشرتي بنية لكنني أوغندي، أستطيع الراب بالإنجليزية والأوغندية»، هذه الأغنية عكست فخره بجذوره الهندية والأوغندية، وهو ما يتردد في حملته السياسية التي تحتفي بالتنوع.

وساهم ممداني، أيضا في الموسيقى التصويرية لفيلم «ملكة كاتوي»، الذي أخرجته والدته ميرا ناير، وهو فيلم من إنتاج ديزني يروي قصة فتاة من أحياء كمبالا الفقيرة تصبح بطلة في الشطرنج.

كما ظهر في الفيديو الموسيقي للأغنية نجوم مثل لوبيتا نيونغو، ما ساهم في شهرته المبكرة، وشارك في مشروع موسيقي مع الناقدة الغذائية الشهيرة مادهور جافري.

وفي 2020، توقف ممداني عن الموسيقى مؤقتا للترشح لعضوية مجلس النواب في ولاية نيويورك عن الدائرة 36 في كوينز، التي تضم أكبر جالية هندية في المدينة وفاز بالمقعد، وفي إفصاحاته المالية السنوية، لا يزال يدرج «مغني الراب المستقل» كواحد من أعماله، مع دخل رمزي من حقوق الأغاني.

حملته لمنصب العمدة، التي بدأت في أكتوبر 2024، ركزت على قضايا الطبقة العاملة، مثل توفير حافلات عامة مجانية، تجميد الإيجارات في الوحدات المستقرة، إنشاء متاجر بقالة تديرها المدينة لخفض أسعار المواد الغذائية، وبناء 200 ألف وحدة سكنية ميسورة التكلفة، كما دعا إلى زيادة الضرائب على الشركات والأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي مليون دولار، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 30 دولارا بحلول 2030.

ويُعتبر ممداني، رمزا للتنوع في نيويورك، إذ يعكس تراثه الهندي-الأوغندي الطابع المتعدد الثقافات للمدينة، واستخدم في حملته مقاطع فيديو إبداعية مستوحاة من بوليوود، وتحدث بلغات متعددة مثل الإسبانية والبنغالية لجذب الناخبين من الجاليات المتنوعة، وفي أحد مقاطع الفيديو، ظهر مع أسطورة الهيب هوب RZA من فرقة Wu-Tang Clan، مستعرضا نهجه الشعبي في التواصل مع الناخبين.

وقال ديريك ديبرو، أحد مؤسسي مهرجان نييجي نييجي: «كنا نعرف من هو زهران، كان من المثير رؤية شخص مثله يحتفي بخلفيته دون خجل، هذا ما جعله مميزا».

وأضاف صديقه ماغنوس طومسون، الذي عمل معه في إنتاج موسيقي، أنه سعيد لأن ممداني لم يتخلَ عن آرائه الاشتراكية الديمقراطية، مشيرا إلى أن نجاحه يعكس أصالته.

وعلى الرغم من فوزه المذهل في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في يونيو 2025، إذ تغلب على الحاكم السابق أندرو كومو، واجه ممداني انتقادات بسبب مواقفه السياسية، خصوصا انتقاده لسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، ودعوته لفرض ضرائب مرتفعة على الأثرياء، كما تعرض لهجوم من بعض الجماعات بسبب ديانته الإسلامية، لكنه واصل التركيز على قضايا العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

ومع اقتراب الانتخابات العامة، يواجه ممداني منافسة من العمدة الحالي إريك آدامز والمرشح الجمهوري كورتيس سليوا، وربما كومو كمرشح مستقل، ومع ذلك، في مدينة ذات أغلبية ديمقراطية، يُعتبر ممداني المرشح الأوفر حظا ليصبح أول عمدة مسلم ومن أصل هندي في تاريخ نيويورك.