«كوفيد-19» يسبب شيخوخة مبكرة للشرايين لدى النساء بمقدار 5 سنوات

كشفت دراسة حديثة أن فايروس كوفيد-19 قد يترك أثراً خفياً في أجسام النساء يستمر لسنوات، حيث يتسبب في شيخوخة مبكرة للأوعية الدموية بما يعادل خمس سنوات، ما يزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية لاحقاً في الحياة.

ونُشرت الدراسة في مجلة European Heart Journal، وشملت نحو 2400 بالغ في 16 دولة، وتابع الباحثون تغيرات تصلب الشرايين بعد ستة أشهر و12 شهراً من الإصابة بالفايروس، وكانت النتائج لافتة. وأظهرت النساء المصابات بكوفيد تصلباً ملحوظاً في الشرايين، حتى لو كانت الإصابة الأولية خفيفة.

وكلما كانت الإصابة أكثر شدة، زاد الضرر، حيث سجلت النساء اللواتي دخلن العناية المركزة أعلى مستويات التصلب، مع تأثيرات مماثلة لدى من تعافين في المنزل.

ويعد تصلب الشرايين مؤشراً مهماً لأنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتشير التقديرات إلى أن شيخوخة الأوعية الدموية بخمس سنوات قد تزيد مخاطر المشكلات القلبية بنحو 3% لدى امرأة في سن الستين، وفي المقابل، لم تكن التأثيرات لدى الرجال ذات دلالة إحصائية.

وأكدت البروفيسورة روزا ماريا برونو من جامعة باريس سيتي، أن هذه النتائج تمثل تحذيراً لصحة النساء بعد الإصابة بكوفيد، مشيرة إلى أن الفايروس يؤثر مباشرة على الأوعية الدموية، وقد يؤدي إلى عواقب طويلة الأمد، خصوصاً للنساء.

وأضافت أن هناك حاجة لتحديد الأشخاص المعرضين للمخاطر مبكراً للوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كما ألقت الدراسة الضوء على «كوفيد الطويل»، حيث ارتبطت أعراض مثل الإرهاق، وضيق التنفس، وضبابية الدماغ بزيادة علامات شيخوخة الأوعية الدموية.

ومن الأخبار الإيجابية أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات أظهروا تصلباً أقل في الشرايين مقارنة بغير الملقحين، ما يشير إلى أن اللقاحات توفر حماية تتجاوز الوقاية من الإصابات الشديدة.

وأوضح العلماء أن الفايروس يؤثر على البطانة الداخلية للأوعية الدموية عبر مستقبلات ACE2، مع مساهمة الالتهابات والاستجابات المناعية في التغيرات طويلة الأمد.

ويشدد أطباء القلب على أهمية المتابعة الطبية، ويوصون النساء اللواتي أصبن بكوفيد، خصوصاً من يعانين من أعراض مستمرة، بمراقبة صحة القلب من خلال فحوصات دورية، واتباع نمط حياة صحي، والتحكم في ضغط الدم والكوليسترول.