في خطوة غير تقليدية، كشفت وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (BND) استخدامها لعبة فيديو جديدة كوسيلة لجذب كوادر شابة للعمل في صفوفها، وذلك خلال مشاركتها في معرض «جيمزكوم» الدولي للألعاب المقام في مدينة كولونيا.

اللعبة التي تحمل عنوان «أساطير الاستخبارات الألمانية – عملية الصندوق الأسود»، تضع اللاعبين في مهمة تجسسية داخل دولة خيالية تدعى «بيتولان»، حيث يتوجب على اللاعبين جمع معلومات سرية ومنع كارثة وشيكة، وسط أجواء مليئة بالتحديات كالتخفي وتجنب الطائرات المسيرة وحل الألغاز.

وأكدت الوكالة أن الهدف من هذه التجربة ليس الترفيه فحسب، بل منح اللاعبين فكرة عن طبيعة العمل الاستخباراتي. وأشارت إلى أنها تسعى مثل أي جهة توظيف أخرى لاستقطاب أشخاص بارعين في التكنولوجيا، يمتلكون ذاكرة قوية، ويجيدون التكيف مع المواقف المعقدة.

وأوضحت المتحدثة باسم الوكالة يوليا لينر أن «هناك قواسم مشتركة بين الجمهور المستهدف وزوار معرض جيمزكوم: كلاهما يتقن التكنولوجيا ويستمتع باعتبار نفسه في أدوار متعددة وكشف الروابط الخفية».