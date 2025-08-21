خيّم الحزن على قلوب الملايين حول العالم بعد إعلان وفاة القاضي الأمريكي فرانك كابريو، الملقب بـ«القاضي الرحيم»، عن عمر ناهز 88 عاما، إثر معركة شجاعة مع سرطان البنكرياس. وترك كابريو، الذي ولد في 23 نوفمبر 1936 في بروفيدنس، رود آيلاند، لعائلة مهاجرة من أصول إيطالية، إرثا إنسانيا خالدا، ليس فقط في قاعات المحاكم، بل في قلوب الملايين الذين تأثروا بتعاطفه وعدالته.

اشتهر كابريو عالميا من خلال برنامجه التلفزيوني «Caught in Providence»، الذي أنتجه شقيقه جو كابريو، ورُشح لجائزة «داي تايم إيمي» عام 2021، وفي هذا البرنامج كان كابريو يرأس جلسات محكمة بلدية بروفيدنس، حيث يستمع إلى قضايا المخالفات المرورية بأسلوب فريد يجمع بين الفكاهة، التعاطف، والإنسانية.

كما اشتهر كابريو كثيرا بتخفيف العقوبات، وكثيرا ما كان يلغي الغرامات مراعاة للظروف الاجتماعية للمتهمين، مثل إعفائه لمهاجر مصري يُدعى (عثمان) من مخالفات مرورية لاجتهاده في العمل، أو مسامحته للاجئ سوري مسن يُدعى (سيف) لعدم قدرته على دفع غرامة.

بدأت رحلة كابريو الصحية الشاقة في ديسمبر 2023، عندما أعلن إصابته بسرطان البنكرياس، وهو مرض وصفه بـ«الخبيث»، طالبا من متابعيه الدعاء له، وفي مايو 2024، أعلن انتصاره على المرض بعد 7 أشهر من العلاج في رود آيلاند ومعهد دانا فاربر للسرطان في بوسطن، ثم في فلوريدا، حيث قرع «جرس النصر» في احتفال مؤثر بمعهد ميامي للسرطان.

وفي أغسطس الجاري، كشف كابريو عن انتكاسة صحية جديدة، ومن سرير المستشفى، وجه رسالة مؤثرة عبر «إنستغرام»، طالبا من محبيه الدعاء مجددا، مؤكدا إيمانه بقوة الصلاة، إلا أنه في هذه المرة لم يتمكن من التغلب على المرض، ورحل تاركا إرثا من الرحمة والإنسانية.

وخلال مسيرته القضائية التي امتدت 38 عاما، شغل خلالها منصب رئيس مجلس محافظي رود آيلاند للتعليم العالي لعشر سنوات، حصل على العديد من الجوائز، بما في ذلك الدكتوراه الفخرية من جامعات سوفولك، بروفيدنس، ورود آيلاند، كما أسس صندوقا للمنح الدراسية باسم والده أنطونيو، وساهم في دعم الطلاب والمجتمع المحلي.