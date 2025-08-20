أعلنت دائرة الصحة في مدينة نيويورك، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا تفشي داء الفيالقة في حي هارلم المركزي إلى 5 وفيات، مع نقل 14 شخصا إلى المستشفى، في أكبر تفشٍّ للمرض في المدينة منذ عقد، حيث تنتشر العدوى التي تسببها بكتيريا الليغيونيلا عبر أبراج التبريد في أنظمة تكييف الهواء بمباني المنطقة، وتم رصد 108 حالات مؤكدة حتى الآن.

ووفقا لدائرة الصحة في نيويورك، تم تحديد 12 برج تبريد في 10 مبانٍ، بما في ذلك مستشفى تديره المدينة ومركز صحي، كمصادر محتملة للبكتيريا بعد اختبارات أولية أظهرت وجود الليغيونيلا، وتم الانتهاء من عمليات التطهير لمعظم هذه الأبراج، مع استمرار جهود الرصد لمنع انتشار العدوى، وأوضحت الدائرة أن داء «الفيالقة» لا ينتقل بين الأشخاص، بل يصيب الأفراد عند استنشاق رذاذ الماء الملوث بالبكتيريا، وهو ما يحدث عندما تكون أبراج التبريد أو أنظمة المياه غير نظيفة أو دافئة بشكل زائد (بين 25 و45 درجة مئوية).

وشددت السلطات الصحية على السكان في المناطق المتضررة بضرورة طلب الرعاية الطبية فور ظهور أعراض تشبه الإنفلونزا، مثل السعال، الحمى، الصداع، آلام العضلات، أو صعوبة التنفس، خصوصا للأشخاص فوق سن 50، المدخنين، أو أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري أو ضعف المناعة، مؤكدة أن المرض يمكن علاجه بالمضادات الحيوية إذا تم تشخيصه مبكرا، لكن التأخير قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك فشل الرئتين أو القلب، إذ تصل نسبة الوفيات إلى حوالى 10% من الحالات.

وأشار عمدة نيويورك، إريك آدامز، إلى أن المباني التي تحتوي على أبراج التبريد الملوثة تشمل مستشفى في هارلم ومبنى يضم متجرا، مؤكدا أن السلطات عملت على تطهير جميع الأبراج المتضررة، ومع تباطؤ معدل الحالات الجديدة، أعربت السلطات عن تفاؤل حذر باحتواء العدوى، لكنها دعت إلى تعزيز صيانة أنظمة التكييف لمنع تكرار مثل هذه الأزمات.

وداء «الفيالقة» هو نوع من الالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن بكتيريا الليغيونيلا، التي تزدهر في المياه الراكدة أو الدافئة، مثل أبراج التبريد، الجاكوزي، وخزانات المياه الساخنة، أو أنظمة التكييف المركزية، واكتُشف المرض لأول مرة عام 1976 خلال مؤتمر للجمعية الأمريكية للمحاربين القدامى في فيلادلفيا، حيث أصيب 182 شخصا وتوفي 29.

وفي الولايات المتحدة، يتم تسجيل حوالى 8000 إلى 18000 حالة سنويا، مع معدل وفيات يراوح بين 5 و10%، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض. وفي نيويورك، تُعد هارلم وبرونكس من المناطق الأكثر عرضة لتفشي داء «الفيالقة» بسبب عوامل اجتماعية وبيئية، مثل ضعف صيانة المباني في الأحياء منخفضة الدخل وارتفاع معدلات الأمراض المزمنة بين السكان.