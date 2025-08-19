دخلت روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT بقوة إلى حياتنا اليومية؛ من التعليم والعمل وحتى الاستشارات الطبية والقانونية. لكن خلف هذه التقنية المبهرة تكمن تفاصيل دقيقة، تجعل فهم طريقة عملها ضرورة قبل الاعتماد عليها.



فيما يلي خمس حقائق أساسية عن هذه الروبوتات، وفق موقع ذا كونفرزيشن:1. التدريب البشري هو سر الإجابات (الآمنة)



تبدأ النماذج بمرحلة ضخمة من التعلم على النصوص، لكن الأهم هو تدخل خبراء لتقويم الإجابات في مرحلة تسمى المحاذاة (alignment)، وهي التي تمنعها من نشر معلومات مضللة أو خطرة.



2. تفكيرها يقوم على (التوكنات) لا الكلمات



لا تتعامل الروبوتات مع الكلمات كما نفعل نحن، بل مع وحدات أصغر تُسمى توكنات. هذا يمنحها سرعة ومرونة، لكنه قد يضعف أحيانًا فهمها للسياق أو دقة الترجمة.



3. معرفة محدودة بتاريخ الانقطاع



معظم النماذج لها (تاريخ قطع) للتدريب. مثلًا ChatGPT لا يعرف أحداث ما بعد يونيو 2024 إلا إذا استُخدم البحث المباشر، لذا على المستخدمين الحذر من الاعتماد عليها للأخبار العاجلة.



4. «هلاوس» رقمية قد تبدو مقنعة



أحيانًا تقدّم الروبوتات معلومات مختلقة بصيغة واثقة، فيما يُعرف بالهلاوس الرقمية. لذلك ينصح الخبراء باعتبارها نقطة بداية للبحث، لا مصدرًا نهائيًا للحقائق.



5. قدرات حسابية ومنطقية متطورة



بفضل تقنيات مثل Chain of Thought والاعتماد على آلة حاسبة داخلية، باتت قادرة على حل مسائل رياضية معقدة وتحليلات مالية وهندسية بدقة متزايدة.



