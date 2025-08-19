لم يعد مشهد الدعاوى القضائية المرتبطة بمؤثري اللياقة غريباً، لكن ما يواجهه برايان جونسون المعروف بـ «Liver King» هذه المرة يبدو وكأنه خارج من فيلم هوليودي.

فقد رفع الرياضي السابق براد كيرنز دعوى ضد «ليفـر كينغ» بدعوى إخلاله باتفاق تجاري لتسويق مكمل غذائي يحمل اسم MOFO (اختصارا لعبارة Male Optimization Formula with Organs)، وهو منتج مثير للجدل يتكون من مسحوق أعضاء حيوانية مجففة.

الطريف بل والمثير للدهشة أن العقد المبرم بين الطرفين لم يوقّع بالحبر، بل تم ختمه بدماء الطرفين بناءً على إصرار جونسون. ورغم نفي فريق «ليفـر كينغ» لجدية الاتفاق، فقد أقروا أمام المحكمة بأن التوقيع تضمن بالفعل «وضع علامات بالدم».

لكن المفارقة القانونية تكمن في أن المحاكم في كاليفورنيا سبق أن قضت بأن العقود الممهورة بالدم لا تُعد ملزمة قانونياً، بل لا تتجاوز قيمتها الرمزية «وعدًا شرفياً»، لا يختلف كثيراً عن قسم بالأصابع الصغيرة.

وأثارت القضية موجة من السخرية على منصات التواصل، خصوصا أن جونسون (الذي اشتهر بتناول الأعضاء الحيوانية النيئة) أصبح الآن مهدداً بدفع ثمن غريب لأسلوبه المثير للجدل في «التسويق عبر الصدمات».

ويبقى السؤال: هل كان يمكن لـ«ليفـر كينغ» أن يتفادى كل هذا لو اكتفى برفع إصبعه الصغير بدل قطرة دم؟