فقدت الزميلة أسماء فرنان، مراسلة «عكاظ» في باريس، نجل شقيقها الذي كان من بين ضحايا حادث الحافلة المأساوي الذي وقع الجمعة في العاصمة الجزائر. وأسفر الحادث عن وفاة 18 شخصاً وإصابة 9 آخرين، بينهم حالتان حرجتان، إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها من أعلى جسر في مجرى وادي الحراش بمنطقة المحمدية شرق العاصمة.





ووفق بيان «الحماية المدنية» الجزائرية، هرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث على الفور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المحلي، وتحويل جثامين الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث.

وعقب الفاجعة، أعلن وزير الداخلية أن رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون قرر منح 100 مليون سنتيم لأسر الضحايا، فيما وجه الرئيس رسالة تعزية أكد فيها تضامنه العميق مع العائلات المفجوعة، داعياً بالرحمة للضحايا والصبر والسلوان لذويهم، والشفاء العاجل للمصابين.