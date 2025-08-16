قد يؤدي البقاء لساعات طويلة أمام المكتب وسط الاجتماعات المتلاحقة والمهمات المتراكمة، إلى آثار سلبية على الصحة البدنية والنفسية. ولتجنب هذه المخاطر، قدّم جرّاح الصدر الدكتور جيريمي لندن، أربع نصائح عملية لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية أثناء العمل المكتبي. أولاً؛ قف لبضع دقائق كل ساعة، واضبط مؤقتاً للتنبيه كل 30-60 دقيقة، وقم خلاله بالحركة أو أداء تمارين بسيطة مثل 10 قرفصاءات في الهواء لتحسين الدورة الدموية وخفض الكورتيزول. ثانياً؛ اصنع غداءك بنفسك عبر تحضير وجباتك مرة أو مرتين أسبوعياً، للالتزام بخطة غذائية وتجنب الأطعمة شديدة المعالجة. ثالثاً؛ احرص على الترطيب المستمر، فحتى الجفاف البسيط يقلل التركيز ويزيد التعب، احتفظ بزجاجة ماء بالقرب منك واشرب منها طوال اليوم. أخيراً؛ خذ فترات راحة ذهنية، سواء بتمارين التنفس أو برامج اليقظة أو مجرد الخروج للمشي، ما يساعد على إعادة ضبط الجهاز العصبي وتقليل التوتر. هذه العادات البسيطة، إذا تم الالتزام بها، قد تُحدث فرقاً كبيراً في صحة الموظفين المكتبيين على المدى الطويل.1. قف لبضع دقائق كل ساعة2. اصنع غداءك بنفسك3. الترطيب المستمر4. خذ فترات راحة ذهنية