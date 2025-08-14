تكشف دراسة كورية واسعة أن تصوّر المراهقات لأجسادهن أكثر تأثيرا على صحتهن النفسية من الوزن الفعلي ذاته؛ إذ وجدت أن الفتيات غير البدينات اللواتي يعتقدن أنهن زائدات الوزن يواجهن احتمالات أعلى للإصابة بالاكتئاب وللتفكير في الانتحار مقارنة بقريناتهن اللواتي يمتلكن تصورا واقعيا. وبحسب النتائج المنشورة في دورية «بلوس وان»، اعتمد الباحثون على بيانات 51462 طالبا وطالبة بمتوسط عمر 15 عاما، ليخلصوا إلى أن تصور زيادة الوزن ارتبط بزيادة احتمالات الاكتئاب بنسبة 10.6%، وبارتفاع احتمالات التفكير الانتحاري بنسبة 29.5% لدى الفتيات، بينما لم يظهر نمط مماثل لدى الفتيان. وتبرز الدراسة أهمية إدراج تصحيح صورة الجسد ضمن برامج الصحة المدرسية والعيادات، وتدريب الأهل والمعلمين على رصد إشارات الإنذار المبكر المرتبطة بالصور المثالية غير الواقعية وضغط المقارنات الرقمية. كما تشدد على دور السياسات العامة في الحد من خطاب الوصم، وترويج رسائل إيجابية حول التنوّع الجسدي والصحة الشاملة، إلى جانب توفير مسارات إحالة سريعة للدعم النفسي عند ظهور أعراض مستمرة. وترجّح النتائج أن التدخل المبكر القائم على إعادة بناء الصورة الذاتية قد يقلل العبء المستقبلي لاضطرابات المزاج والسلوك الانتحاري بين المراهقات، ويعزز بيئة دراسية أكثر أمانا واحتواء، خصوصا في البيئات الحضرية عالية التنافس.• تصور وزن مضلل• اكتئاب ومخاطر• تدخل مبكر