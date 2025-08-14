هدد رجل الأعمال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك باتخاذ إجراءات قانونية بحق شركة آبل، متهماً إياها بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار من خلال تفضيل تطبيق ChatGPT التابع لشركة OpenAI في تصنيفات متجر التطبيقات على حساب مساعده الذكي Grok الذي تطوره شركته xAI.

وقال ماسك في منشور عبر منصة إكس، التي يملكها: «إن آبل تتصرف بطريقة تجعل من المستحيل على أي شركة ذكاء اصطناعي غير OpenAI أن تصل إلى أول مركز في متجر التطبيقات، وهذا يعد انتهاكاً صريحاً لقوانين مكافحة الاحتكار. ستتخذ xAI إجراءات قانونية فورية».

ولم يقدم ماسك أدلة تدعم ادعاءاته، في حين أشار بعض مستخدمي إكس إلى أن تطبيق DeepSeek احتل أول مركز في متجر التطبيقات في يناير الماضي، أي بعد مدة طويلة من إعلان شراكة آبل مع OpenAI، التي تتيح لمساعد سيري الاستعانة بروبوت ChatGPT لمعالجة الاستفسارات المعقدة.

وانتقد ماسك «آبل» لعدم إدراج تطبيق إكس أو مساعد Grok ضمن قسم «التطبيقات الضرورية» في متجرها، في حين يحتل ChatGPT حالياً أول مركز في قائمة التطبيقات المجانية، ويأتي Grok في المركز السادس، في حين يحتل روبوت الدردشة Gemini من جوجل المرتبة السابعة والخمسين.

وتأتي تصريحات ماسك وسط ضغوط متزايدة على «آبل» من جهات تنظيمية ومنافسين بشأن سياسات متجر التطبيقات. ففي أبريل الماضي، قضى قاضٍ أمريكي بأن «آبل» انتهكت أمراً قضائياً بفتح متجر التطبيقات أمام مزيد من المنافسة، وأحال الشركة للتحقيق بتهمة «ازدراء جنائي للمحكمة»، في قضية رفعتها شركة Epic Games، المطورة للعبة فورت نايت، فيما غرّم الاتحاد الأوروبي «آبل» في ذات الشهر بـ500 مليون يورو لانتهاكها قانون الأسواق الرقمية، متهماً إياها بفرض قيود تمنع المطورين من توجيه المستخدمين إلى عروض أرخص خارج متجر التطبيقات.