كشفت وزارة الصحة الكويتية أمس (الأربعاء) وفاة 13 شخصاً، وتسجيل 21 حالة إصابة بعمى دائم أو تأثر بالبصر، ضمن 63 حالة تسمم كحولي، مشيرة إلى أن جميع الحالات المصابة من جنسيات آسيوية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها عبر موقعها على «x»، إن مستشفياتها تعاملت منذ السبت الماضي مع 63 حالة تسمم كحولي ناتج عن تناول مشروبات ملوثة بمادة الميثانول، وذلك بتنسيق فوري ومستمر بين المستشفيات ومركز الكويت لمراقبة السموم، وبالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات المعنية في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن الحالات تنوعت في شدة الأعراض، إذ استدعى الأمر إدخال عدد منها إلى أقسام العناية المركزة، حيث تطلبت 31 حالة استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما استدعت 51 حالة جلسات غسل كلوي عاجلة، كما سُجلت 21 حالة إصابة بعمى دائم أو تأثر بالبصر. وأسفرت الإصابات حتى الآن عن 13 حالة وفاة، جميعهم من جنسيات آسيوية.

وأكدت وزارة الصحة الكويتية استمرارها في متابعة جميع الحالات على مدار الساعة، والتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة، داعية إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه بالتسمم، عبر المستشفيات أو الخطوط الساخنة المعتمدة.