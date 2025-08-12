اجتاحت عاصفة ممطرة شديدة مدينة مكسيكو سيتي المكسيكية، مخلفة سيولا جارفة أدت إلى فوضى عارمة في البنية التحتية للمدينة، وتسببت الأمطار الغزيرة في إغلاق مطار مكسيكو سيتي الدولي مؤقتا، مع إلغاء وتحويل العديد من الرحلات الجوية، وتعطيل خدمات مترو الأنفاق والنقل العام، ما ترك الآلاف من المواطنين عالقين وسط الفيضانات.

ووفقا لتقارير إعلامية، شهدت مناطق مركزية مثل المركز التاريخي، كونديسا، روما، وسانتا ماريا لا ريبيرا فيضانات واسعة، حيث غمرت المياه شوارع رئيسية مثل شارع ريفورما وزوكالو، الميدان الرئيسي للمدينة.

وأدت الأمطار إلى إصدار تنبيهات طارئة بمستويات مختلفة، وأعلنت أمانة إدارة المخاطر الشاملة والحماية المدنية في مكسيكو سيتي تنبيها بنفسجيا وأحمر في بلدية كواهتيموك، وتنبيهات برتقالية وصفراء في مناطق أخرى مثل ألفارو أوبريغون، بينيتو خواريز، وغوستافو أ. ماديرو.

وأثرت العاصفة على وسائل النقل العام، وتسبب ماس كهربائي في تعليق خدمات الخط 2 في مترو الأنفاق عند محطات فيادوكتو، تشاباكانو، وسان أنطونيو أباد، مع إجلاء الركاب، كما تم إجلاء ركاب خط كابيلبوس 3 بسبب العواصف الرعدية، وتوقفت خدمات الخط A في مترو الأنفاق بالكامل اعتبارا من الساعة 10 مساء لأعمال صيانة طارئة.

وأشارت هيئة المياه الوطنية إلى أن الأمطار قد تصل إلى 75 ملم، مع توقعات باستمرارها حتى ساعات متأخرة من الليل، ما يزيد من مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات الإضافية، وأدت الفيضانات إلى توقف حركة المرور في العديد من الطرق الرئيسية، مثل كالزادا دي طلالبان، حيث تقطعت السبل بالمركبات.

وأفادت السلطات بأن فرق الطوارئ تعمل على إزالة المياه والأشجار المتساقطة، فيما حذرت المواطنين من التيارات المائية والمخاطر مثل فتحات الصرف المكشوفة والأسلاك الكهربائية المتساقطة.

وتُعد مكسيكو سيتي، عاصمة المكسيك، عرضة للفيضانات خلال موسم الأمطار (مايو إلى أكتوبر) بسبب موقعها الجغرافي في وادٍ مرتفع محاط بالجبال، ما يحد من تصريف المياه، وتعاني المدينة، التي يقطنها أكثر من 21 مليون نسمة، من بنية تحتية قديمة للصرف الصحي، ما يزيد من تأثير الأمطار الغزيرة.

وتشهد مكسيكو سيتي فيضانات متكررة خلال موسم الأمطار، كما حدث في يوليو 2024، عندما تسببت أمطار غزيرة في فيضانات بـ13 من بلديات المدينة الـ16، ما أدى إلى تأخير رحلات المطار وإغلاق خطوط مترو، ومع ذلك، كانت العاصفة الحالية استثنائية بسبب شدتها وتأثيرها الواسع، إذ أصدرت السلطات تنبيهات متعددة المستويات، بما في ذلك التنبيه البنفسجي الذي يشير إلى ظروف طقس قصوى تتطلب استجابة فورية.