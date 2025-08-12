في حادثة مروعة هزت الفلبين، عثر صيادون محليون على جثة أكوين أرادازا، ملكة جمال ماتاغ-أوب السابقة البالغة من العمر 35 عاماً، في قاع البحر، مقيدة اليدين والقدمين، مع قفل دراجة حول العنق، ومثقلة بأكياس مليئة بالصخور لضمان غرقها، فيما وصف بأنه «جريمة بشعة نفذت بدقة».

وشوهدت أرادازا، وهي أم لثلاثة أطفال وشخصية معروفة في عروض الأزياء المحلية، لآخر مرة عبر كاميرات مراقبة في مدينة أورموك، وأظهرت التسجيلات اقتيادها بالقوة من قبل ثلاثة رجال مسلحين إلى سيارة سوداء من طراز تويوتا، قبل أن تختفي السيارة باتجاه إقليم ليتي، لكن تأخر عائلتها في الإبلاغ عن اختفائها حال دون تمكن الشرطة من اعتراض السيارة عند نقاط التفتيش.

وبعد أربعة أيام من اختفائها، عثر الصيادون على الجثة في حالة متقدمة من التحلل، وكانت عارية بالكامل، معصوبة العينين والفم بشريط لاصق وقطعة قماش سوداء، وأكدت السلطات هوية الضحية، وأشارت إلى أن التحقيقات جارية لتعقب الجناة، الذين يُعتقد أنهم أعضاء في عصابة مسلحة، وأعلنت الشرطة أنها تحلل حالياً تسجيلات الكاميرات ومسار السيارة لتحديد هوية المشتبه بهم.

أثارت الجريمة غضباً واسعاً في الفلبين، إذ عبر رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن صدمتهم وحزنهم إزاء مقتل أرادازا، التي كانت تُعرف بجمالها ونشاطها الاجتماعي، وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة جرائم استهدفت شخصيات عامة، مما أثار نقاشات حول سلامة النساء والأفراد المعروفين في البلاد، لكن السلطات تعهدت بتكثيف الجهود للقبض على الجناة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الجريمة كانت مخططة مسبقاً، مع دوافع محتملة تتعلق بخلافات شخصية أو ابتزاز، ودعت الشرطة الفلبينية أي شخص لديه معلومات إلى التعاون لكشف ملابسات القضية.

تأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من الحوادث المأساوية التي استهدفت ملكات جمال سابقات في دول مختلفة، على سبيل المثال، في الإكوادور، قُتلت ملكة جمال سابقة بالرصاص أثناء سفرها مع عائلتها، وفي المكسيك، عُثر على لاعبة كمال أجسام وملكة جمال غارقة في مسبح فندق في ظروف غامضة.