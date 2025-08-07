تمكّنت فرق الإنقاذ في سوريّة صباح اليوم الخميس، من إنقاذ الطفل علي صالح عبدي (4 سنوات)، بعد نحو 16 ساعة من سقوطه داخل بئر عميق في منطقة تل أبيض شمالي الرقة.





وأفاد تلفزيون سورية بأنّ الطفل (علي عبدي) نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقّي العلاج والاطمئنان على صحته، مشيرا إلى أنّه كان في حالةِ تعبٍ وإرهاق، لكنّه كان واعياً.

وتعود تفاصيل القصة إلى مساء أمس الأربعاء، عندما سقط الطفل داخل بئر ماء بعمق 50 متراً، في قرية كورمازة بريف تل أبيض شمالي الرقة، حيث كان برفقة والده في زيارة لأقربائه بالقرية.





وعقب سقوطه، انتشرت المناشدات وبدأت عملية إنقاذ صعبة استمرت لنحو 16 ساعة، شهدت خلالها المنطقة توافد عشرات الأهالي للمساعدة، وسط تضامن واسع مع الطفل وجهود إنقاذه، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم ضيق البئر وصعوبة الوصول إليه، تمكّنت فرق الإنقاذ من التواصل مع الطفل وتزويده بالماء والطعام، قبل أن تنجح في سحبه إلى السطح بسلام، بعد نحو 16 ساعة من الجهود والترقّب، وسط صيحات الفرح وتصفيق الحاضرين.