لوّح بيدك للتحقق.. قوقل تطلق تقنية جديدة لتمييز البشر عن الذكاء الاصطناعي

تتحرك قوقل نحو جيل جديد من تقنيات التحقق الرقمي، معتمدة على إيماءات اليد أمام الكاميرا كوسيلة أكثر أماناً لتمييز البشر عن الروبوتات، في خطوة تعكس تصاعد التحديات التي تفرضها الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تحوّل جذري في آليات التحقق



تأتي التقنية الجديدة ضمن جهود قوقل لتعزيز حماية الخدمات الرقمية، بعدما أصبحت اختبارات CAPTCHA التقليدية أقل قدرة على صد الروبوتات المتطورة. فمع تطور الذكاء الاصطناعي، باتت البرامج الآلية قادرة على تجاوز اختبارات الصور والنصوص بسهولة، ما دفع الشركة إلى اعتماد وسائل تعتمد على السلوك البشري الحقيقي.

كيف تعمل تقنية إيماءات اليد؟



وفقاً لصفحة الدعم الخاصة بقوقل، تعتمد التقنية على كاميرا الجهاز لتتبع إيماءات اليد التي يُطلب من المستخدم تنفيذها أثناء التحقق. ويقوم النظام بتحليل حركة الأصابع واليد للتأكد من أنها ليست صورة ثابتة أو فيديو مزيفاً أو محتوى مولداً بالذكاء الاصطناعي.

وتؤكد الشركة أن تفعيل الميزة يتطلب موافقة صريحة من المستخدم، مع إمكانية سحب الإذن في أي وقت. كما يتم حذف مقاطع الفيديو فور انتهاء عملية التحقق دون ربطها بهوية المستخدم.

خيارات بديلة لمن لا يستطيعون استخدام الإيماءات



توضح قوقل أن نظام reCAPTCHA سيستمر في تقديم تحديات مرئية وصوتية للمستخدمين الذين لا يمكنهم أداء الإيماءات لأسباب صحية أو حركية، في إطار سعي الشركة لتوفير حلول تحقق شاملة وآمنة للجميع.