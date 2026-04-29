بدأ الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة المدرب اليوناني جيورجيوس دونيس مهماته العملية بمتابعة لاعبي الأخضر في دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل اختيار القائمة النهائية لمعسكر المنتخب السعودي التدريبي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 25 مايو القادم وحتى 11 يونيو القادم. وسيخوض الصقور الخضر مباراتين وديتين خلال المعسكر، الأولى أمام منتخب الإكوادور على ملعب «سبورتس إليستريت» في مدينة هاريسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية 30 مايو القادم. والثانية ضد منتخب السنغال، 9 يونيو القادم، في مدينة سانت أنطونيو بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، وتأتي المباراتان الوديتان ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي لكأس العالم 2026.

وسيواجه المنتخب السعودي منتخبات إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر ضمن مباريات المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم التي تستضيفها (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو القادمين.

وسيتأهل أول وثاني المجموعة الثامنة إلى دور الـ32، كما سيدخل الثالث في منافسة على نيل إحدى البطاقات لأفضل 8 منتخبات من أصل 12 منتخباً ستحتل هذا المركز.

مباراتان وديتان بمعسكر أمريكا

