قبل أن أشرع في الحديث عن تفاصيل تفهم من عنوانها بودي أسأل إعلام النصر سؤال نقاط تعجبية تسبق علامة استفاهمة، سؤالاً مرتبطاً بحملتهم الممنهجة على لاعبي الأهلي توني وجالينو بعد مباراة الفيحاء التي لو تعرّض النصر لما تعرّض له الأهلي في تلك المباراة لطرد نصف الفريق، ولا يمكن ألومهم، فلماذا طالبتم بقرارات تتجاوز اللائحه وروح القانون؟!

أسأل، وأزيد سؤالاً آخر: لماذا بعد أن أصدرت لجنة الانضباط قراراتها صدمتم وتحولتم إلى حراس فضيلة؟ إلى هذه الدرجة خائفون من مباراة الليلة..؟!

الأهلي كان واثقاً أن القانون تسيّره لائحة وليس أهواء.

انتهت اللعبة، وفسدت الطبخة، وأقر الحق كما تقول اللائحة، لا كما تقول الأماني والحيل.

أتعجب من أهل القانون في البرامج وموقع «إكس» الذين ابتذلوا أنفسهم بكلام لا علاقة له بنص اللائحة، فماذا هم قائلون بعد صدور القرار عكس ما كانوا يتمنون..؟!

هنا يقول الزميل عاطف القحطاني:

لقد أفسد الأهلي حفلة التنكر، التي صممت لغيره، وجاء ليعلمهم أن الفارق بين من يملأ الشاشة ومن يملأ التاريخ هو نفسه الفارق بين من يقرأ عن البحر ومن يمتلك الموج.

هؤلاء يراهنون على الذاكرة القصيرة للجمهور، والأهلي يكتب ذاكرة جديدة لا تمحى بقرار أو بتصريح صحفي في زمن الكفاءة، الذي نعيشه سقطت ورقة التوت عن أندية الورق، التي تقتات على الضوضاء وتنتظر الصدقات الإعلامية..

يا حيف إلى هذه الدرجة بعتم مهنتكم بثمن بخس..!

اليوم يلتقي الأهلي والنصر في مرسول تحت شعار أكون أو لا أكون، وهذا ما يجعلني أعتبره لقاء السحاب، كيف وهو سيجمع بين بطل النخبة الآسيوية والمرشح الأول لتحقيق آسيا2.

ننتظر من النجوم هذا المساء وجبة فاخرة من المتعة والاستمتاع ستكون حديث كل المدائن..!

• ومضة:

لا مرّك الشوق سلم يا بخيل الشعور

‏الناس لـ الناس والدنيا على حالها.