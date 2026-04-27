بينما تنفق شركات «وادي السيليكون» المليارات بحثاً عن «التطبيق القادم»، نجح طالبان جامعيان في جذب تمويل ضخم بقيمة 5.1 مليون دولار، لفكرة قد تغير شكل الإنترنت للأبد وتتمثل في: منصة تواصل لا تحتاج إلى «تطبيق» على الإطلاق.

ليست مجرد رسالة.. بل ثورة

المنصة التي تحمل اسم «Series» لا تطلب منك تحميل واجهات معقدة أو إنشاء حسابات مرهقة. فكرتها ببساطة أن تعمل من داخل «iMessage» مباشرة. وكل ما عليك فعله هو إرسال رسالة نصية تصف فيها اهتماماتك، ليقوم الذكاء الاصطناعي بربطك بالأشخاص المناسبين وتنسيق اللقاء أو المحادثة، دون الحاجة لمشاركة رقم هاتفك.

ويكمن السر في الأرقام التي حققها هذا المشروع الناشئ من داخل أروقة جامعة «ييل»:

انتشار واسع: تغطي المنصة حالياً أكثر من 750 حرماً جامعياً.

ولاء مذهل: معدل احتفاظ بالمستخدمين يصل إلى 82% بعد شهر. واحد، وهو رقم يتفوق على تطبيقات عالمية في بداياتها.

ثقة الكبار: دعمها مستثمرون مرتبطون بشركات عملاقة مثل Reddit وVenmo.

وما يقدمه هؤلاء الطلاب هو فلسفة جديدة: «المحادثة هي التطبيق». جيل «Z» بدأ يضيق ذرعاً بالتطبيقات المزدحمة بالإعلانات والمحتوى المكرر، ويبحث عن تجربة أسرع وأكثر خصوصية.

السؤال الذي يطرحه نجاح «Series» اليوم ليس فقط عن مستقبل هذه المنصة، بل عن مستقبلنا جميعاً: فهل اقترب اليوم الذي سنحذف فيه معظم تطبيقاتنا لنعتمد على «محادثة ذكية» تدير حياتنا من داخل الرسائل؟