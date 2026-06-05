أعلنت شركة «غوغل» عن ميزة أمنية جديدة في نظام أندرويد باسم «اكتشاف المكالمات المزيفة»، وهي أداة أمنية جديدة يمكنها التعرف الى المكالمات المشبوهة من الأشخاص الذين يتظاهرون بأنهم أشخاص يعرفونه، تهدف إلى التحذير من محاولات احتيال تستخدم أصواتاً مولدة بالذكاء الاصطناعي وأرقاماً مزيفة لانتحال جهات موثوقة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يجمع فيه المجرمون بشكل متزايد بين تكتيكين قويين، هما استنساخ رقم الهواتف، واستنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي.

فبدلاً من الاتصال من أرقام غير معروفة، أصبح بإمكان المحتالين الآن جعل المكالمات تبدو كأنها تأتي من الأصدقاء، أو أفراد العائلة، أو أصحاب العمل، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقليد أصواتهم، لدفع الضحايا إلى تحويل أموال، أو تسليم بيانات شخصية حساسة بشكل عاجل.

وتعمل الميزة عبر تحقق رقمي بين الأجهزة داخل تطبيق الهاتف، حيث يرسل هاتف جهة الاتصال إشارة مشفرة وصامتة عند بدء المكالمة، وفي حال غيابها ينبه النظام المستخدم إلى احتمال أن الاتصال مزيف.