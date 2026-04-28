كشفت تصريحات لمسؤولين أمريكيين لصحيفة «وول ستريت جورنال» عن ملامح موقف واشنطن من العرض الإيراني، في وقت تتداخل فيه مسارات التفاوض مع رسائل تصعيدية، تعكس حالة من الحذر والتشكيك داخل الإدارة الأمريكية تجاه نوايا طهران.

ردّ أمريكي مرتقب ومقترحات مضادة

أكد مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم ردّ رسمي يتضمن مقترحات مضادة على العرض الإيراني خلال أيام قليلة، في خطوة تعكس استمرار قنوات التواصل، رغم التعقيدات المحيطة بالملف النووي.

وأشاروا إلى أن المفاوضات لا تزال قائمة، وأن الرئيس دونالد ترمب لم يرفض حتى الآن المقترح الإيراني، ما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات التوصل إلى صيغة تفاهم، ولو بشكل مرحلي.

تشكيك في نوايا طهران

وبحسب المسؤولين، أبلغ ترمب فريقه للأمن القومي أن إيران «تهرب من إنهاء التخصيب»، في إشارة إلى نقطة الخلاف الجوهرية التي تعرقل أي اتفاق محتمل.

وأضافوا أن الرئيس الأمريكي يرى أن طهران لا تتعامل «بحسن نية» في ملفها النووي، مؤكداً في الوقت ذاته تشككه تجاه العرض الإيراني المطروح، وهو ما يعكس فجوة ثقة لا تزال قائمة بين الطرفين.

رسائل تصعيد: خيار القصف على الطاولة

وفي مؤشر على استمرار سياسة الضغط، نقل المسؤولون أن ترمب أبلغ فريقه الأمني بأنه قد يستأنف قصف إيران إذا تبيّن أن المفاوضات غير مجدية، ما يعيد التأكيد على أن الخيار العسكري لا يزال حاضراً ضمن حسابات واشنطن.

مقترح «المراحل الثلاث» تحت الدراسة

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت كشفت أن الإدارة الأمريكية ناقشت مقترحاً إيرانياً لإجراء مفاوضات على ثلاث مراحل، ضمن مساعٍ لكسر الجمود السياسي بين واشنطن وطهران.

وأوضحت خلال مؤتمرها الصحافي أن المقترح طُرح للنقاش داخل أروقة الإدارة، دون حسم نهائي بشأن تبنّيه، مشيرةً إلى أن الرئيس ترمب سيعلن موقفه من هذا الطرح قريباً.