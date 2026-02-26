تستعد شركة قوقل لتغيير طريقة عرض نتائج البحث في أوروبا، في محاولة لتفادي غرامة هائلة قد تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية العالمية.

كشف مصدر مطلع أن الشركة ستجرب إظهار نتائج محركات البحث المتخصصة (مثل الفنادق، الرحلات الجوية والمطاعم) أعلى النتائج تلقائيًا، لتمنح منافسيها فرصة عادلة في المنافسة، بعد أن اتهمها الاتحاد الأوروبي بتمييز خدماتها في البحث على حساب الآخرين.

لم تُنفذ قوقل بعد مقترحات سابقة لتسهيل ظهور المنافسين، رغم تراكم الغرامات على الشركة منذ 2017 لتصل إلى 9.71 مليار يورو (11.5 مليار دولار) بسبب انتهاكات قوانين الاحتكار الأوروبية.

ووفق المصدر، ستبدأ التغييرات قريبًا في عمليات البحث عن أماكن الإقامة والفنادق، مع خطط لاحقة لتشمل الرحلات الجوية وخدمات أخرى. وستُعرض النتائج الأعلى تصنيفًا من محركات البحث المتخصصة تلقائيًا، سواء فوق أو تحت نتائج غوغل نفسها.

الهدف من هذا التغيير هو تخفيف حدة الشكاوى من المنافسين وتهدئة المفوضية الأوروبية، التي تضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى لضمان منافسة عادلة.

يذكر أن تشديد الرقابة الأوروبية على قوقل وغيرها من شركات التكنولوجيا أدى إلى توتر دبلوماسي مع الولايات المتحدة، مع تهديدات بفرض رسوم جمركية وحظر تأشيرات دخول لمسؤولين أوروبيين مرتبطين بالتشريعات الرقمية. وتمثل هذه التغييرات خطوة إستراتيجية لقوقل لتجنب صدام جديد مع أوروبا، بينما تحاول الحفاظ على مركزها كأكبر محرك بحث عالمي.