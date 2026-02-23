في خطوة قد تغيّر طريقة استخدامنا للإنترنت يوميًا، كشفت شركة قوقل عن تحديث جديد لمتصفح Google Chrome يحمل ميزات طال انتظارها، ويضع الإنتاجية في صلب تجربة التصفح.

التحديث لا يضيف تحسينات شكلية فحسب، بل يقدّم أدوات عملية تجعل المتصفح أقرب إلى مساحة عمل متكاملة، دون الحاجة إلى برامج خارجية أو خطوات معقدة.

مهمتان في الوقت نفسه

الميزة الأبرز في هذا التحديث هي العرض المنقسم (Split View)، التي تتيح فتح صفحتين جنبًا إلى جنب داخل نافذة واحدة.

لم يعد المستخدم مضطرًا للتنقّل المستمر بين علامات التبويب؛ يمكنه الآن مشاهدة فيديو تعليمي أثناء تدوين الملاحظات، أو مقارنة محتوى بين موقعين بسهولة تامة.

يمكن تفعيل الخاصية عبر النقر بالزر الأيمن على التبويب واختيار “Open Link in Split View”، أو من خلال أيقونة مخصّصة بجوار شريط العناوين. كما يمكن تعديل حجم كل جزء بسحب الفاصل بينهما بما يناسب طبيعة العمل.

وداعًا لتحميل ملفات PDF

من أبرز الإضافات أيضًا أدوات جديدة للتعامل مع ملفات PDF مباشرة داخل المتصفح.

في السابق، كان فتح ملف PDF يعني تحميله أولًا ثم استخدام تطبيق خارجي للتعديل أو التوقيع. الآن، يمكن تمييز النصوص، إضافة الملاحظات، بل وحتى توقيع المستندات من داخل كروم نفسه.

عند فتح ملف PDF، يظهر رمز جديد يفتح لوحة أدوات مرنة تسمح بتغيير لون القلم وحجمه وإضافة التعليقات بسهولة، ما يختصر الوقت ويعزز سلاسة العمل.

حفظ مباشر إلى السحابة

ميزة أخرى عملية تحمل اسم “Save to Google Drive”، تتيح حفظ ملفات PDF مباشرة إلى Google Drive دون تنزيلها على الجهاز أولًا.

تظهر أيقونة Drive ضمن شريط أدوات PDF، ومنها يمكن اختيار الحساب والمجلد المطلوب، لتنتقل الملفات فورًا إلى السحابة وتصبح متاحة عبر جميع أجهزتك المرتبطة بالحساب.

معركة المتصفحات تشتعل

تأتي هذه التحديثات في وقت يواجه فيه كروم منافسة متصاعدة من متصفحات تسعى لتقديم بيئات عمل أكثر تكاملًا. لكن الخطوة الجديدة توضح أن قوقل لا تنوي التخلي عن الصدارة، بل تعمل على دمج أدوات الإنتاجية داخل المتصفح نفسه، لتقليل الاعتماد على التطبيقات الخارجية.