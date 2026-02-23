مع أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط و150 مليار رسالة يوميًا، أصبح واتساب هدفًا رئيسيًا للمخترقين الذين يسعون للابتزاز وسرقة البيانات. لم تعد تحتاج مهارات تقنية متقدمة. غالبًا يكفي الضغط على رابط مشبوه أو فتح مرفق غريب ليبدأ المخترقون السيطرة على حسابك.

علامات تنذرك فورًا

رسائل تُرسل من حسابك دون علمك.

تلقي رمز التحقق دون طلبك.

ظهور إشعار بأن رقمك مسجل على جهاز جديد.

رسائل تظهر كمقروءة دون فتحها.

أصدقاؤك يتلقون رسائل غريبة من رقمك.

ارتفاع حرارة الهاتف أو استنزاف البطارية بسرعة.

كيف تكشف الأجهزة الغريبة؟

افتح إعدادات واتساب > الأجهزة المرتبطة للتحقق من أي متصفح أو جهاز سجل الدخول دون إذنك. أي جهاز مجهول؟ هذا دليل قاطع على الاختراق.

خطوات حماية عاجلة

تفعيل المصادقة الثنائية. إعادة تثبيت التطبيق وفحص الهاتف ببرنامج مكافحة الفايروسات. تجاهل أي روابط أو مرفقات مشبوهة حتى لو من أصدقائك. ربط الحساب بالبريد الإلكتروني لإعادة التعيين السريع. قفل التطبيق ببصمة الإصبع أو الوجه، واستخدام كلمات مرور قوية. مراجعة إعدادات الخصوصية بانتظام.

استعادة الرسائل والملفات المفقودة