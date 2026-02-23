إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأت وزارة الداخلية تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام، ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما يوليانه من رعاية وعناية بالنزلاء، وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة من القيادة الحكيمة.

ووجه وزير الداخلية الجهات المعنية كافة باتخاذ الإجراءات المتبعة لإنفاذ الأمر الملكي الكريم بسرعة، مؤكداً أن هذه اللفتة الإنسانية سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.