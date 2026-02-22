تستعد منطقة وسط المحيط الأطلسي وشمال شرق الولايات المتحدة لمواجهة واحدة من أقوى العواصف الشتوية في السنوات الأخيرة، إذ حذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الأمريكية من اقتراب عاصفة «نور إيستر» القوية التي ستضرب المنطقة بدءاً من اليوم (الأحد)، وتستمر حتى الإثنين، محملة بكميات هائلة من الثلوج، رياح عاتية، وعواصف ثلجية تصل إلى حد «الأعاصير» في عدة مناطق.

وفقاً للتحديثات الصادرة عن مركز التنبؤ بالطقس، من المتوقع أن تتراكم الثلوج بين 30 و60 سم في العديد من المناطق، خصوصاً جنوب ولاية نيويورك، وكونيتيكت، وماساتشوستس، مع تساقط محلي أعلى في شرق بنسلفانيا ومناطق ساحل نيو إنجلاند.

وفي بعض المناطق الساحلية والقريبة من المحيط، قد تتجاوز كميات الثلج أكثر من 60 سم، مع معدلات تساقط تصل إلى 2-4 سم في الساعة أحياناً، مما يعزز فرص حدوث عواصف ثلجية كثيفة مع انخفاض الرؤية إلى أقل من ربع ميل بسبب الرياح والثلوج المتطايرة.

وتشير التحذيرات الرسمية إلى أن الرياح الشمالية الشرقية القوية ستتجاوز سرعتها 80-110 كم/ساعة في بعض النقاط الساحلية، مما يهدد بانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع بسبب تراكم الثلوج الرطبة الثقيلة على الأشجار والأسلاك، إلى جانب فيضانات ساحلية متوسطة إلى شديدة خلال ارتفاع المد العالي على مدار اليومين القادمين.

وتوقعت السلطات الأمريكية أن يتأثر بهذه العاصفة نحو 100 مليون شخص من واشنطن العاصمة مروراً ببالتيمور وفيلادلفيا ونيويورك، وصولاً إلى بوسطن وأجزاء من نيو إنجلاند.

وقد أصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الأمريكية تحذيرات من عاصفة ثلجية شديدة في مناطق واسعة تشمل نيويورك ولونغ آيلاند وأجزاء من نيوجيرسي وديلاوير، إلى جانب تحذيرات من عاصفة شتوية تغطي معظم المنطقة.

وتعتبر العواصف الشمالية الشرقية ظاهرة شتوية شائعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تحدث عندما يتكون منخفض جوي قوي قبالة الساحل الأطلسي ويتحرك شمالاً، مما يجمع بين الهواء البارد القادم من الشمال والرطوبة الوفيرة من المحيط الأطلسي.

وغالباً ما يتسبب هذا النوع من العواصف في تساقط ثلوج غزير ورياح عاتية، مما يجعلها أكثر خطورة، وتُعد هذه العاصفة من أكثر الظواهر تأثيراً في المناطق الحضرية الكثيفة السكان في أمريكا الشمالية، إذ تؤدي إلى تعطيل حركة المرور، إغلاق المدارس والمطارات، وانقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص.