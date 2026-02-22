ميغان ماركل في أحضان «رجل».. والأميران هاري وأندرو في قلب الجدل

تداولت منصات التواصل الاجتماعي صورة أثارت الجدل، وادّعى ناشروها أن دوقة ساسكس ميغان ماركل ظهرت في أحضان الأمير أندرو، وأن الأمير هاري اكتشف وجود «علاقة» قديمة جمعت بينهما.

لكن التحقق أظهر أن هذه المزاعم غير صحيحة تمامًا. فالصورة مفبركة، ولا دليل على أصالتها، وتمت معالجتها بواسطة أدوات كشف التزييف الرقمي، مثل برنامج DeepFake-O-Meter، الذي أكد أن نسبة التزوير في الصورة بلغت 97.48%.

وتعود الصورة فعليًا إلى أكثر من عقدين، وكانت جزءًا من أرشيف قديم لفعالية خيرية حضرتها ميغان ماركل حين كانت ممثلة صاعدة، ولم يكن الأمير أندرو حاضرًا في تلك المناسبة. كما أن المواقع التي نشرت الشائعات المختلفة حول الصورة، مثل hellotinhay.com، تصنفها جهات متخصصة بأنها مواقع مثيرة للشبهات وغير موثوقة، وتمارس التصيد الاحتيالي ونشر الأخبار المزيفة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشائعات جاءت بعد الإفراج عن الأمير أندرو من التوقيف المؤقت على ذمة تحقيقات تتعلق بمخالفات أثناء تأدية مهماته الرسمية، على خلفية قضايا مرتبطة بالملياردير الراحل جيفري إبستين، ما ساعد على تضخيم انتشار الخبر الكاذب.

وفي واقع الأمر أنه لا صحة لأي علاقة بين ميغان ماركل والأمير أندرو، ولا يوجد أي دليل على اكتشاف الأمير هاري لعلاقة من هذا النوع. لكن هذه الحادثة تؤكد مرة أخرى كيف يمكن لشائعات رقمية أن تنتشر بسرعة، وتستهدف إثارة الفضول والصدمة لجذب النقرات، بعيدًا عن أي أساس حقيقي.