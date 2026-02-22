أعلنت الفنانة أسماء جلال بدء اتخاذ إجراءات قانونية ضد ما ورد في حلقتها ضمن برنامج المقالب «رامز ليفل الوحش» بعد تعليقاته التي اعتبرتها تنمراً وإيحاءات جسدية وشخصية تمس الكرامة.

تنمر وإيحاءات

وقالت محامية الفنانة نهاد أبو القمصان: «تابعت الفنانة أسماء جلال وممثلها القانوني ما عُرض في حلقتها بأحد برامج الترفيه وما أعقبها من تداول واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي»، وأكدت في بيان أصدرته أن أسماء شاركت في التصوير على أساس أنه برنامج ترفيهي قائم على المفاجأة المعتادة، ولم يُعرض عليها أو تُخطر مسبقاً بأي محتوى يتضمن التعليق الصوتي (المقدمة)، الذي أُضيف في مرحلة المونتاج، والذي تضمن «عبارات وتنمراً وإيحاءات جسدية وشخصية تمس الاعتبار والكرامة ولا تمت لفكرة المقلب أو العمل الفني بصلة».

وأوضحت أن ما ورد في المقدمة وبعض التصرفات والتعليقات من مقدم البرنامج «يخرج عن إطار المزاح المقبول أو النقد الفني، ويدخل في نطاق الإيذاء المعنوي والإساءة الشخصية»، خصوصاً إذا تعلق بجسد الإنسان أو صفات شخصية لا شأن لها بالمحتوى الترفيهي.

وأضافت: «المشاركة في عمل فني أو ترفيهي لا تعني قبول التعرض للإهانة أو تحويل الشخص إلى مادة للسخرية على مستوى شخصي».

مراجعة المخالفة

وأعلن المكتب بدء مراجعة مدى مخالفة ما ورد بالحلقة لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام، مع احتفاظ الفنانة بكافة حقوقها القانونية والأدبية تجاه أي شخص شارك في نشر أو إعادة نشر محتوى يتضمن إساءة أو تنمراً أو إيحاءات غير مقبولة بحقها.

وأرجعت أسماء صمتها الأولي إلى «تقديرها لروح الشهر الكريم»، لكنها شددت على أن «الكرامة الإنسانية تظل خطاً أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي مسمى ترفيهي».

واختتم البيان بالشكر لكل من عبر عن الدعم والتفهم، مع التأكيد على أملها في أن «تظل المساحة الفنية قائمة على الاحترام المتبادل لا على حساب مشاعر أو جسد أي إنسان».

وبرنامج «رامز ليفل الوحش» هو النسخة الجديدة لبرامج المقالب الرمضانية التي يقدمها الفنان رامز جلال، ويذاع خلال رمضان 2026 على قنوات MBC مصر ومنصات أخرى.

ويعتمد البرنامج على مقالب مرعبة ومفاجآت قاسية، وغالباً ما يثير جدلاً بسبب حدة المقالب والتعليقات الساخرة أو «التنمرية» في المقدمات والمونتاج.

واستضاف البرنامج في أولى حلقات الموسم يوم 1 رمضان الفنانة أسماء جلال التي قدمها بمقدمة صوتية ساخرة تضمنت تعليقات لاذعة على ملامحها، ملابسها، وإيحاءات جسدية وشخصية اعتبرتها مسيئة وتنمرية.